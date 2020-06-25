ещё! выкл. сиськи
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25.06.2020 21:57 | картинки от atrox | комментарии: 5  ↓ 

802x551, 52 Kb / менты, маска, quo vadis

комментарии
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dimas | 25.06.2020 22:08
тэг доставил))) ржу.
dimas | 25.06.2020 22:09
блть, только потом надпись сзади увидел.
Zебра | 25.06.2020 22:52
Поржи,... видать тебя давно не пиздили... я вот хочу посмотреть кому ты "позвонишь" когда твоя "свободолюбивая" гопота даст тебе по ипальнику.....))) вот с этого я РЖУ...))) Хотелось бы услышать твоё -"Заявление"..)))) и Кого ты смог "защитить" ..)))
dimas | 25.06.2020 22:54
Zебра (22:52),
Zебра | 25.06.2020 23:01
dimas | 25.06.2020 22:09
При всём моём неуважении к ментам,
читать ваш бред ещё более убогих "свободолюбивых" ананистов,
кто не нашёл себя - нигде-Это нектар и полезный урок, куда не надо -"стремится"... )))
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