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27.06.2020 16:23 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Всепогодный самолёт комплексной разведки Су-24МР 21-й гвардейской Краснознамённой смешанной авиационной дивизии ВКС РФ.
1553x1035, 168 Kb / самолёт, су-24, СССР

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