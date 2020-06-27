27.06.2020 16:53 | тексты от mxx | комментарии: 1 ↓ от - Как вы познакомились со своим мужем?

- Я работаю в аптеке. Он зашел и сказал, что хочет купить презервативы. Спросила, какой размер ему нужен. Сказал, что XXXXXL. И только после женитьбы я узнала, что он заикается.