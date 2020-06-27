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27.06.2020 17:30 | прочее от Alexxxuz76 | комментарии: 11  ↓ 

1200x779, 189 Kb / танкист, танк, мальчик

комментарии
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rievyin | 27.06.2020 17:56
не танк , а бтр
Лелик | 27.06.2020 18:05
rievyin (17:56), а судя по рулю - УАЗик
Alexxxuz76 | 27.06.2020 18:10
Я поваром служил,поэтому может и БТР. Или УАЗик.
mxx | 27.06.2020 18:11
Alexxxuz76 (18:10), ого. еще один повар
Лелик | 27.06.2020 18:14
Alexxxuz76 (18:10), ух ты. я уж думал комментов от тебя не дождемся... :)
mxx | 27.06.2020 18:16
Лелик (18:14), видишь, даже таги есть
Лелик | 27.06.2020 18:22
mxx (18:16), это я сразу заметил. с тагами он почти молодец. почти без ошибок.
mxx | 27.06.2020 18:24
Лелик (18:22), я про свои
Лелик | 27.06.2020 18:25
mxx (18:24), ах вот ты о чем. курить наверное не ходил сегодня, да?
mxx | 27.06.2020 18:35
Лелик (18:25), да. следую твоим советам
Лелик | 27.06.2020 18:41
mxx (18:35), правильно.
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