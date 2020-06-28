ещё! выкл. сиськи
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28.06.2020 08:05 | картинки от atrox | комментарии: 4  ↓ 
Ну чо, станисисты-пигмалионисты-единобложники-картинколожники, колитесь, кто проявлял в этот раз политическую активность, а кто - пассивность, кто как присунул в урну, электронно иль физически, "за" ли, "против" ли?
2048x1368, 598 Kb / сани, нарты, голосование, поправки

комментарии
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supershmel | 28.06.2020 08:27
не совал ничего ибо коек нет
Murrzik | 28.06.2020 08:54
А как это - присунул?
ArmorDriver | 28.06.2020 09:37
Игнор
Лелик | 28.06.2020 09:51
о, а что я прозевал? какие выборы?
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