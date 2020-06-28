ещё! выкл. сиськи
« supershmel: но свежой инфы дать не могу »
28.06.2020 13:39 | картинки от mxx | комментарии: 8  ↓ 

1080x736, 106 Kb / Любовницы, пионеры, диафильмы

комментарии
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supershmel | 28.06.2020 14:16
у тех кто диафильмы сам смотрел (не в кино) еще стоит?
Лелик | 28.06.2020 14:36
supershmel (14:16), пьем ржавую воду и вешаем на шею магнит
Murrzik | 28.06.2020 14:45
Лелик (14:36), циркониевый браслетик забыл
Лелик | 28.06.2020 14:47
Murrzik (14:45), наматывать?
Damsel | 28.06.2020 14:49
Лелик (14:47), прикладывать
Murrzik | 28.06.2020 14:50
Damsel (14:49), к подмышкам )
Лелик | 28.06.2020 14:55
Damsel (14:49), Murrzik (14:50), а еще можно снизу ложечку подвязывать. :)
Vintorezz | 28.06.2020 15:11
Иногда показываю детям нас оящий дивфильм, правда плёнок у меня мало и они уже не в лучшем качестве. Да и лампа перегорела не смог найти новую 6 вольт с байонетом. Случайно нашёл в гараже две штуки старых, но они как то не так светят.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 5
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