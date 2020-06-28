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28.06.2020 22:54 | прочее от Alexxxuz76 | комментарии: 1  ↓ 

1600x1157, 404 Kb / Дитер Болен, солдаты, Москва, 1989

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oleole1212 | 28.06.2020 23:38
петь некому, Дитер болен, эдуард хил, а крис нормАн, хотя и шотландец
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