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29.06.2020 19:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Девушки едят спагетти возле острова Капри. Италия, июнь 1939 года.

7 апреля 1939 года Италия оккупирует Албанское королевство, где устанавливается итальянский протекторат. В дальнейшем территория Албании служит для Италии плацдармом для нападения на Югославию и Грецию.
1200x942, 230 Kb / ч/б, спагетти, купальник, матрас, горы, скалы, бутылка, вино, бокал, три, шляпа, повязка, бикини, остров, Италия, Капри

комментарии
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supershmel | 29.06.2020 19:43
не вижу печенегов. они там побоище на льду устраивали вроде в 1100 до н.э.
Лелик | 29.06.2020 19:58
supershmel (19:43), так вот они, прям перед тобой, три, замаскированные. остальные спрятались пока.
supershmel | 29.06.2020 20:22
Лелик (19:58), левая молодая для печенежки, остальные подходят по описанию
Лелик | 29.06.2020 20:26
supershmel (20:22), осторожно, хорошо маскируется
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