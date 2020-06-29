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29.06.2020 19:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4 ↓
Девушки едят спагетти возле острова Капри. Италия, июнь 1939 года.
7 апреля 1939 года Италия оккупирует Албанское королевство, где устанавливается итальянский протекторат. В дальнейшем территория Албании служит для Италии плацдармом для нападения на Югославию и Грецию.
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