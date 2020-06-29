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30.06.2020 05:38 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

828x1020, 146 Kb / автокран, пирс, мост, маз, перевернулся, причал, кувыркнулся

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Vintorezz | 30.06.2020 05:41
Под Подпорожьем автокран кувыркнулся с причала и встал на многометровую стрелу
https://www.fontanka.ru/2020/06/29/69341065/

Спецтехника едва не утонула при разборе ржавого причала в Подпорожском районе Ленинградской области. Балансирующий на стреле автокран третий день ждёт помощи из Петербурга, а пока рискует стать местной достопримечательностью.

Фотографии спецтехники в неожиданном положении 29 июня опубликовали в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как выяснили 47news, автокран совершил кульбит в пятницу, над его спасением ломают голову третьи сутки.

Кран принимал участие в разборе на металлолом старого заброшенного причала под урочищем Толстое, когда его повело и опрокинуло в реку Свирь. Водитель не пострадал, но как именно он выбрался из кабины, осталось за кадром. Спасти автокран может другой кран, который способен взять 100 тонн. В Подпорожье такой техники нет, из Петербурга помощь пока не подоспела.
Alexxxuz76 | 30.06.2020 06:53
"Удачно" встал, нарочно, как говорится, не придумаешь.
kikos | 30.06.2020 07:39
Трансформер ловит рыбу
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