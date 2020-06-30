ещё! выкл. сиськи
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30.06.2020 14:05 | тексты от Murrzik | комментарии: 5  ↓ 
Опасаюсь людей, которые утюгом гладят постельное бельё. Чёрт его знает, на что они ещё способны.
комментарии
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kikos | 30.06.2020 14:11
А чем его надо гладить?
pgm | 30.06.2020 14:28
А если еще и колбасу ножом режут под углом - то просто труба.
kikos | 30.06.2020 14:55
pgm (14:28), перестань.. ты меня пугаешь..
Damsel | 30.06.2020 15:23
они его ещё предварительно и в стиральной машин стирают
. | 30.06.2020 15:30
Бойтесь тех, кто пишет буквами
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