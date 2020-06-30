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30.06.2020 21:58 | прочее от Alexxxuz76 | комментарии: 16  ↓ 

1000x695, 91 Kb / весна-стерео, магнитофон, СССР, космос, 1985

комментарии
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WWWolfy | 30.06.2020 22:08
Akel,
ты ник то сменил, но сущность та же осталась, примитивная.
Alexxxuz76 | 30.06.2020 22:13
О чем речь?
. | 30.06.2020 22:17
WWWolfy (22:08), proof or gtfo?
Лелик | 30.06.2020 22:23
WWWolfy (22:08), не, не он, почерк другой
WWWolfy | 30.06.2020 22:51
ага, случайное совпадение
один ушёл, другой с таким же г.. пришёл
Лелик | 30.06.2020 22:53
WWWolfy (22:51), не нравится, не дрочи
. | 30.06.2020 22:55
WWWolfy (22:51), У нас мульты запрещены. Будут пруфы - разберёмся.
Так что определись, а то вдруг у Анджелины Джоли хуй вырос.
Alexxxuz76 | 30.06.2020 23:04
О чем речь, я не догоняю? У меня с середины нулевых в сети всего два ника - один этот,другой тоже оканчивается на 76 (автономер моего региона). Пощу музыку, картинки, фото.. Что то остается. Решил делиться.
И с кем то меня сравнивать не стоит (ударение на первый слог).
. | 30.06.2020 23:06
Alexxxuz76 (23:04), да пока никто не догоняет.
Лелик | 30.06.2020 23:14
Alexxxuz76 (23:04), https://nick-name.ru/ru/nickname/id1045902/ твое?
Alexxxuz76 | 30.06.2020 23:17
Ааа...да...припоминаю.)) Тыщу лет назад наткнулся на этот сайт и решил застолбить свой никнейм. )) Я уж и позабыл.
Лелик | 30.06.2020 23:20
Alexxxuz76 (23:17), а интернет тебя не забудет. :)
Alexxxuz76 | 30.06.2020 23:24
Этточно. Поэтому меня нет ни в инсте,ни в вк,ни в фейсбуке и прочих твиттерах.
Лелик | 30.06.2020 23:26
Alexxxuz76 (23:24), а на Pinterest?
Alexxxuz76 | 30.06.2020 23:28
Зареган, но захожу редко.
Damsel | 30.06.2020 23:33
Alexxxuz76 (23:04), подумалось, что это отсылка к году рождения )
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