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03.07.2020 05:53 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
1980-81 - Война видеоформатов на потребительском рынке
Скан из каталога западногерманского коммерческого посылторга QUELLE. В продаже присутствует ассортимент бытовых видеомагнитофонов. 4 модели разных стандартов и 4 типа видеокассет: Betamax, VHS, VCR, VCC.
Благодаря объединенным усилиям нескольких производителей на рынке потребительских устройств воцарит один стандарт. В 1982 году в СССР начнется выпуск первого бытового видеомагнитофона Электроника ВМ-12* стандарта VHS.
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