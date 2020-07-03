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03.07.2020 05:53 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
1980-81 - Война видеоформатов на потребительском рынке

Скан из каталога западногерманского коммерческого посылторга QUELLE. В продаже присутствует ассортимент бытовых видеомагнитофонов. 4 модели разных стандартов и 4 типа видеокассет: Betamax, VHS, VCR, VCC.

Благодаря объединенным усилиям нескольких производителей на рынке потребительских устройств воцарит один стандарт. В 1982 году в СССР начнется выпуск первого бытового видеомагнитофона Электроника ВМ-12* стандарта VHS.
1134x742, 225 Kb / видеомагнитофон, vhs

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kikos | 03.07.2020 06:22
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