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« U_Ice: @Safich, я начал? »
03.07.2020 11:41 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Идет «Борис Годунов», актер выходит к краю сцены, принагибается и почти в оркестровую яму рокочущим басом взывает:
- Пррррра-во-слааааа-вны-ееееееее…
Дирижер, не прекращая управлять оркестром, бросает на него взгляд поверх очков и, сильно картавя, сообщает страждущему:
- Здесь православных нет… Пойте в зал…
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