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03.07.2020 12:11 | прочее от Alexxxuz76 | комментарии: 2  ↓ 

900x1144, 587 Kb / Ярославль, город трудовой доблести, церковь Ильи Пророка, красная площадь, мой город

комментарии
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psymass | 03.07.2020 12:16
Атмосферное фото. Хорошо в Ярославле. Первое, что меня шокировало после московских пробок - это вежливость ярославских водителей. Когда дубасишь по трассе, нет ни одного тихохода, залипшего в левой полосе. Люди видят, что ты движешься быстрее потока и уступают без проблем. Совсем другой менталитет.
Alexxxuz76 | 03.07.2020 12:18
В провинции он (менталитет) другой. И слава Богу.
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