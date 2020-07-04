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04.07.2020 09:52 | интересное от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Полицейский допрашивает мальчика, который ловил рыбу в фонтане на Трафальгарской площади. Лондон. Великобритания. 1892 год.
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