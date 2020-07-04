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04.07.2020 15:23 | интересное от mxx | комментарии: 1  ↓ 

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комментарии
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akel | 04.07.2020 15:38
На 70-летии окончании Второй мировой были официально озвучены потери Китая в 35 млн. человек. А здесь цифры из вики - источника не заслуживающего доверия. У СССР потери 27 млн. Германия, ЕМНИП, 14 млн. Ну и т.д.
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