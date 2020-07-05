ещё! выкл. сиськи
« supershmel: @kikos, фейк изготовленный по технологии deepface и deepvoice »
05.07.2020 09:59 | картинки от Alexxxuz76 | комментарии: 4  ↓ 

640x884, 89 Kb / париж, х*й, наши, заграница, Эйфелевая башня

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
kikos | 05.07.2020 10:10
Какой то пиздец на блоге, пандемия, мусором за несколько часов завалили... Уважаемый не ты ли заразил???
Alexxxuz76 | 05.07.2020 10:12
По 10-12 картинок в день это ты называешь завалом? Пости не мусор.
Alexxxuz76 | 05.07.2020 10:18
Или, быть может, тебе за Рассею матушку перед европами стыдно? Я не из Москвы, у нас пидарасов не любят.
kikos | 05.07.2020 10:47
Alexxxuz76 (10:18),
Родственница твоя? тоже пидарасов не любит))
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 110206 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 190 / 362| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer