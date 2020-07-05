ещё! выкл. сиськи
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05.07.2020 18:52 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
В детстве я мечтал не о компе, а о подземном бункере, только рыть его мне было негде.
Когда родители купили дачу, сказали: «Сотка земли в углу участка твоя, рой свой бункер». На радостях вырыл там яму куба на три, но обустроить не успел…
Через неделю над бункером возвели сортир!
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