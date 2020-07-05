05.07.2020 18:52 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от В детстве я мечтал не о компе, а о подземном бункере, только рыть его мне было негде.

Когда родители купили дачу, сказали: «Сотка земли в углу участка твоя, рой свой бункер». На радостях вырыл там яму куба на три, но обустроить не успел…

Через неделю над бункером возвели сортир!