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05.07.2020 19:32 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Барон Вернер фон Браун, 1969, США
Штурмбаннфюрер СС и "отец космической программы США" барон Вернер Магнус Максимилиан фрайхерр фон Браун "на точной реплике лунной миссии Аполлон 11, после официального открытия выставки в Атланте".
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