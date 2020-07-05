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05.07.2020 19:41 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2 ↓
Младший сержант ГАИ Юрий Клинских, 1980–е, СССР
После армии Юрий Клинских три года проработал в ГАИ, но, после открытия воронежского рок–клуба в 1987 году, завсегдатаем которого он стал, уволился и перешел во вневедомственную охрану (занятно, что примерно в это же время появилась песня Шевчука "Милиционер в рок–клубе").
В конце того же 1987 года он начал выступать под псевдонимом Юрий Хой, а через полгода собрал группу "Сектор Газа", лидером которой оставался до своей смерти, случившейся ровно 20 лет назад — 4 июля 2000 года.
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