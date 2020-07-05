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05.07.2020 20:00 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

865x1080, 408 Kb / орел, траектория, отслеживание, карта, путь, Оренбург

комментарии
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kikos | 05.07.2020 20:07
За пивом, больше не за чем))
Лелик | 05.07.2020 20:10
орел - путешественник. аж завидно.
kikos | 05.07.2020 20:22
Лелик (20:10), ага, ничто не сдерживает.
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