06.07.2020 13:01 | прочее от mxx | комментарии: 5 ↓ от Doris Salcedo (Colombian, b. 1958, Bogota, Colombia) - Installation of 1,550 chairs evoking the masses of faceless migrants who underpin our globalized economy at 8th International Istanbul Biennial, 2003. Photos: Muammer Yanmaz (Turkish, b. 1969, Istanbul, Turkey).

стулья, турция, стамбул, инсталляция