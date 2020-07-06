ещё! выкл. сиськи
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06.07.2020 13:01 | прочее от mxx | комментарии: 5  ↓ 
Doris Salcedo (Colombian, b. 1958, Bogota, Colombia) - Installation of 1,550 chairs evoking the masses of faceless migrants who underpin our globalized economy at 8th International Istanbul Biennial, 2003. Photos: Muammer Yanmaz (Turkish, b. 1969, Istanbul, Turkey).
1425x1406, 631 Kb / стулья, турция, стамбул, инсталляция

комментарии
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Лелик | 06.07.2020 13:04
аааааааааааааа, в глазах двоится...
Лелик | 06.07.2020 13:12
издевательства над живыми людьми запрещены женевской конвенцией!!!
зараза! )))
Лелик | 06.07.2020 13:44
Дорис Сальседо (Колумбия, 1958 г.р., Богота, Колумбия) - инсталляция из 1550 стульев, означающих массы безликих мигрантов, которые поддерживают нашу глобализированную экономику на 8-й Международной Стамбульской биеннале, 2003 г. Фотографии: Муаммер Янмаз (Турецкий, 1969 г.р., Стамбул, Турция).
supershmel | 06.07.2020 13:45
в чите такие инсталляции есть
dimas | 06.07.2020 15:50
и никто, блядь, спичку туда не догадался бросить.
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