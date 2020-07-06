ещё! выкл. сиськи
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06.07.2020 22:07 | тексты от kikos | комментарии: 1  ↓ 
В Прибалтике был проведён эксперимент:
На выходе из комнаты гасили свет
и на пол клали грабли.
Результаты ошеломили!
Более 95% жителей Прибалтики - русскоязычные! )
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Sheitan | 06.07.2020 23:08
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