ещё! выкл. сиськи
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06.07.2020 22:14 | прочее от kikos | комментарии: 2  ↓ 
Уважаемый в корень разленился, жопы за него пости, так теперь и @Damsel в корень разленилась...
1280x1066, 354 Kb / улица, покупки, прохожие, балерина

комментарии
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Damsel | 06.07.2020 22:20
красивый был текст, поэтому я его в прочее перенесла.
посильно поддержала бравого молодца @kikosа, так сказать
kikos | 06.07.2020 22:29
Damsel (22:20), премного, голубушка, премного!)
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