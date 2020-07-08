ещё! выкл. сиськи
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08.07.2020 10:10 | тексты от kikos | комментарии: 2  ↓ 
ПОЧЕМУ ЛЮДЯМ МОЖНО КИДАТЬСЯ
СЛОВАМИ,
А МНЕ НЕЛЬЗЯ КИНУТЬ В НИХ ТОПОР
ИЛИ КИРПИЧ?
комментарии
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kikos | 08.07.2020 10:37
Вот сижу и припоминаю, такой пост Мурзыкин делал...
supershmel | 08.07.2020 11:03
не ори
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