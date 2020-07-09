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09.07.2020 19:04 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Париж

Село в Нагайбакском районе Челябинской области, административный центр Парижского сельского поселения. Название села было дано в честь победы русской армии под Парижем.
1200x1600, 303 Kb / Париж, село, деревня, башня, Челябинск, дом, Эйфелева башня

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