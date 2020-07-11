ещё! выкл. сиськи
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11.07.2020 17:00 | тексты от mxx | комментарии: 2  ↓ 
Тонет "Титаник" ... Яков Гольдман, расталкивая остальных, рвётся на шлюпку.
Матрос:
- Сэр, подождите, на корабле ещё остались женщины!
- Ой, отстаньте, мне сейчас не до секса...
комментарии
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mirkrann | 11.07.2020 17:44
Таки и какой Яков имеется в виду? И в чем цимес?
Лелик | 11.07.2020 18:21
mirkrann (17:44), таки который Гольдман. не до секса ему.
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