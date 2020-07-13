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13.07.2020 16:43 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Ил-14: самолет, изменивший гражданскую авиацию СССР

70 лет назад, 13 июля 1950 года, среднемагистральный самолет Ил-14, созданный под руководством Сергея Ильюшина и управляемый летчиком-испытателем Владимиром Коккинаки, совершил свой первый полет.
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Vintorezz | 13.07.2020 16:46
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