ещё! выкл. сиськи
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14.07.2020 11:57 | тексты от mxx | комментарии: 2  ↓ 
Здравствуйте, я журналистка Ксения Собчак. Моего коллегу Ивана Сафронова обвинили в передаче военных секретов спецслужбам Чехии. Я же хочу поделиться с вами секретом чешских пивоваров: заказывайте пиво Велкопоповицкий Козел в магазинах Перекрёсток по ссылке в описании
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Murrzik | 14.07.2020 12:07
Где ссылка?
Murrzik | 14.07.2020 12:09
И да, журналистка, хоть и есть такое слово, звучит как милиционерка.
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