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17.07.2020 17:55 | тексты от Nick7rus | комментарии: 0 ↓
BLOG:)142939 почему появилась красная звезда у Советов.
Роман написан в 1909 году и повествует о путешествии на Марс (красную звезду), на которой давно уже есть коммунизм. Считается, что роман, в свое время написанный одним из революционеров, оказал сильное влияние и был одной из причин появления красной звёзды в символике страны советов.
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