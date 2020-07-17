17.07.2020 17:55 | тексты от Nick7rus | комментарии: 0 ↓ от

Роман написан в 1909 году и повествует о путешествии на Марс (красную звезду), на которой давно уже есть коммунизм. Считается, что роман, в свое время написанный одним из революционеров, оказал сильное влияние и был одной из причин появления красной звёзды в символике страны советов. BLOG:)142939 почему появилась красная звезда у Советов.Роман написан в 1909 году и повествует о путешествии на Марс (красную звезду), на которой давно уже есть коммунизм. Считается, что роман, в свое время написанный одним из революционеров, оказал сильное влияние и был одной из причин появления красной звёзды в символике страны советов.

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