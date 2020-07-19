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19.07.2020 11:34 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Детям в 3 классе на лето задали читать Аркадия Гайдара. Племянница теперь пытается понять, что такое сельсовет, колхоз, талоны и зачем убивать белых.
комментарии
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Safich | 19.07.2020 12:14
Не, ну убивать белых это сейчас в тренде...
Колхоз никогда из трендов на пост-советском пространстве и не уходил...
А талоны ждём-с, пусть знает)
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