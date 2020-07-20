ещё! выкл. сиськи
« kikos: @U_Ice, ага.. казёл, вбросы какиета делает. »
20.07.2020 10:38 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
ХОРОШО БЫТЬ ГУСЕНИЦЕЙ:
ЖРЕШЬ - ЖРЕШЬ - ЖРЕШЬ.
ПОТОМ ЗАКУТЫВАЕШЬСЯ.
СПИШЬ - СПИШЬ - СПИШЬ.
ПРОСЫПАЕШЬСЯ - КРАСАВИЦА!
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