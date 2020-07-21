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21.07.2020 05:02 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Всплыть по рубку!
Северный полюс, 17 июля 1962 года. АПЛ «Ленинский комсомол» ВМФ СССР в 6 часов 50 минут достигла Северного полюса Земли, пройдя дважды географическую точку полюса, лодка всплыла среди паковых льдов.
1920x1306, 617 Kb / подводная лодка, подлодка, ссср, лед, льдины, ч/б, Северный полюс, Ленинский комсомол

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