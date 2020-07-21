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21.07.2020 08:38 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Когда Владимир Ильич сидел в царской тюрьме, он не прекращал борьбу и переписку с товарищами. Ленин из хлеба сделал чернильницу, из молока - чернила, а из соседа по камере - Надежду Константиновну.
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