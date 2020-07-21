ещё! выкл. сиськи
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21.07.2020 19:54 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Египтяне смотрят, как дирижабль «Граф Цеппелин» падает на пирамиды Гизы. 1931 год.
1200x1228, 158 Kb / Египет, пирамиды, Граф Цеппелин, дирижабль, ч/б

комментарии
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mikotaj | 21.07.2020 20:11
А он разве падал?
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