ещё! выкл. сиськи
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22.07.2020 19:03 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Слияние двух рек с разным цветом воды около села Чемал, недалеко от Чемальской ГЭС.

Само место слияния Чемала и Катуни популярная достопримечательность, входит в перечень обязательных мест посещения в Чемале, наряду с Чемальской ГЭС и островом Патмос. При впадении прозрачного Чемала в бирюзовую мутную Катунь образуется на протяжении нескольких сот метров несмешиваемая четкая граница между двумя реками.
2304x1728, 601 Kb / Чемал, Катунь, Алтай, слияние, горы

комментарии
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Polina | 22.07.2020 21:11
хочу туда
Polina | 22.07.2020 21:14
пямо амазонка и рио-негро. интересно, еще в мире есть подобные явления?
login | 22.07.2020 22:14
Polina (21:14), https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... %D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD -- https://pikabu.ru/story/16_por ... odnyimi_prostranstvami_5693215
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