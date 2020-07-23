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23.07.2020 18:42 | прочее от Vintorezz | комментарии: 7  ↓ 
Брюс Уиллис на съёмках фильма "Пятый элемент"
1280x845, 279 Kb / Брюс Уиллис, Пятый элемент

комментарии
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dimas | 23.07.2020 20:00
Блядь!!! Справа мужикогей, что ли? Или просто уёбище?
kikos | 23.07.2020 20:49
dimas (20:00), 'это девушка, так на фото получилась.. в фильме достойно выглядит.
Лелик | 23.07.2020 21:04
заберу 1, 3 и 5
dimas | 23.07.2020 21:35
Лелик (21:04), эмммм... стесняюсь спросить: Нахуя тебе Брюс У.?
Лелик | 23.07.2020 22:04
dimas (21:35), А, там еще и Брюс есть??? ну ладно, сфоткаюсь с ним, за жизнь попиздим за пивом...
dimas | 23.07.2020 22:13
Лелик (22:04), он как раз и № 5)))
dimas | 23.07.2020 22:14
Попытка № 5. (с) ВИА_Гра
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