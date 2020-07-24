24.07.2020 09:29 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от На ступенях храма плачет маленький мальчик. Его замечает пономарь и спрашивает:

- Что случилось, малыш?

- У меня умерла мама, - отвечает мальчик, весь в слезах.

- Мне очень жаль, - говорит пономарь, - не хочешь ли зайти внутрь, к отцу Имярек?

- Спасибо большое, но секс - это последнее, чего бы мне сейчас хотелось.