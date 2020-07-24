ещё! выкл. сиськи
« rayne: https://youtu.be/SG8biFPgB3c »
24.07.2020 09:29 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
На ступенях храма плачет маленький мальчик. Его замечает пономарь и спрашивает:
- Что случилось, малыш?
- У меня умерла мама, - отвечает мальчик, весь в слезах.
- Мне очень жаль, - говорит пономарь, - не хочешь ли зайти внутрь, к отцу Имярек?
- Спасибо большое, но секс - это последнее, чего бы мне сейчас хотелось.
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 5
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 110769 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 226 / 361| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer