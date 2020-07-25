ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://www.youtube.com/watch?v=Jefquv9yiJY »
25.07.2020 17:24 | интересное от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 
Мэр Чикаго и его жена
532x675, 39 Kb / мэр, Чикаго, флаг, пиджак, платье, негр, США, кабинет

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Nick7rus | 25.07.2020 17:43
Мэр слева?
Vintorezz | 25.07.2020 17:49
Мэр в пиджаке, но это не точно.
sgn | 25.07.2020 17:52
мэр Чикаго, Лори Лайтфут и ее жена, первая леди Чикаго, Эми Эшлеман.
sgn | 25.07.2020 17:53
мэр справа. жена - слева
Vintorezz | 25.07.2020 18:11
Да вас, пидорасов, фиг разберешь.(с)
supershmel | 25.07.2020 18:54
Vintorezz (18:11), да прст они старые. сосались бы молодые тянки донаты бы получали по 50к
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 110805 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 227 / 360| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer