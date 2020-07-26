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26.07.2020 16:55 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2 ↓
«Мне приходится объяснять людям, что это на самом деле просто большая соломинка, вставленная в чашку. Я создала логотип сама в приложения под названием Logo Maker. Хотелось сделать очень минималистичный дизайн, но чтобы был уникальным и креативным. Я думаю, это зависит от того, как люди смотрят на это, потому что умы и взгляды каждого человека расходятся» — пояснила владелица Dew Thai.
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