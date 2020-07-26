ещё! выкл. сиськи
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26.07.2020 16:55 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
«Мне приходится объяснять людям, что это на самом деле просто большая соломинка, вставленная в чашку. Я создала логотип сама в приложения под названием Logo Maker. Хотелось сделать очень минималистичный дизайн, но чтобы был уникальным и креативным. Я думаю, это зависит от того, как люди смотрят на это, потому что умы и взгляды каждого человека расходятся» — пояснила владелица Dew Thai.
640x426, 85 Kb / большая соломинка, чашка, логотип, член, дизайн, уникальный, креативный

комментарии
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dimas | 26.07.2020 17:17
Какой-то хуёвый логотип. А соломинка, да, нормальная.
Vintorezz | 26.07.2020 17:27
И лишь один, седой и мудрый, задумчиво сказал :"Да это же хуй".
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