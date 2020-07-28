28.07.2020 12:01 | картинки от kikos | комментарии: 0 ↓ от А это голый Мурзыкин, он стоит и ждёт

Когда вскипит ещё один чайник, чтобы помыться...

Потому что до сих пор не придумали, как сделать так,

Чтобы каждое лето не отключали воду.

сфинкс

