ещё! выкл. сиськи
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30.07.2020 12:50 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
При входе в магазин не разрешайте направлять термометр на ваш лоб, чтобы измерить температуру.
Они так стирают память.
Вчера я зашёл за хлебом и молоком, а вышел с пивом и рыбой...
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