ещё! выкл. сиськи
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01.08.2020 16:33 | тексты от mxx | комментарии: 5  ↓ 
Что будет, если смешать ДНК человека и мартышки?

Вас выгонят из зоопарка.
комментарии
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Damsel | 01.08.2020 17:20
предупреждение автору нижних постов )
Лелик | 01.08.2020 17:28
но-но-но. Не позволю себя скрещивать.
supershmel | 01.08.2020 17:29
днка скрещиваешь широкую на широкую
kikos | 01.08.2020 20:18
Из этого зоопарка никуда убежать не получится...
kikos | 01.08.2020 21:49
Damsel (17:20), Автор нижних постов не покинет зоопарк, ибо крепко любит здешних животных, не смотря ни на что))
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