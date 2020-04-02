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02.08.2020 16:58 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Тяжелое транспортных судно США «Капрал Рой Уит»
Ранее советский корабль «Владимир Васляев». Советские галоши, которые никому не нужны.

Речь идет об одном из 17 тяжелых транспортных судов, которые предназначены для транспортировки солдат и военной техники. Свое американское название «Капрал Рой Уит» корабль получил в память о морпехе, накрывшем собой мину во время Вьетнамской войны и защитившем тем самым сослуживцев от осколков.

Однако раньше корабль был известен под другим именем. Его построили в 1980-х годах на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Этот город расположен на территории Украины, которая тогда входила в состав СССР. Корабль, получивший название «Владимир Васляев» оказался четвертым и последним судном проекта 1609.

В публикации отмечается, что он был рассчитан на передвижение по продолжительным маршрутам даже во время шторма. При этом некоторое время «Владимир Васляев» относился к Черноморскому морскому пароходству. Но после распада СССР ситуация изменилась. ВМС США приобрели «Владимира Васляева» в 1997 году. Его переделали, и с 2003 года корабль находится в составе командования морских перевозок.
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Vintorezz | 02.08.2020 17:01
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