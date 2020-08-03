ещё! выкл. сиськи
« supershmel: @Vintorezz, нам по хую на карте не найдёт куда стерлять) »
03.08.2020 15:39 | картинки от mxx | комментарии: 3  ↓ 

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комментарии
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supershmel | 03.08.2020 16:14
в борщевике играли? еще живы?
quetzalcoatl | 03.08.2020 16:17
Да, для горячей новости, было бы достаточно "Дети играли в борщевике" :)
IRS12 | 03.08.2020 18:43
supershmel (16:14), Так вроде только его сок вреден
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
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