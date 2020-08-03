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03.08.2020 19:32 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Lada Samara 1.5GL Saloon (210996) (1992-1994)

Экспортная праворульная "люксовая" версия седана ВАЗ-21099 с 1.5-литровым двигателем, предлагавшаяся в 1992-1994 годах на рынке Великобритании
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