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03.08.2020 19:37 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Жан-Клод Ван Дамм и Карл Уэзерс на съемочной площадке «Хищника». 1987

Жан-Клод Ван Дамм надеялся поразить зрителей своим знанием карате, а оказалось, что ему предложили работу простого каскадёра. В итоге за пару дней он разругался с режиссёром и продюсерами, травмировал одного из членов съёмочной группы и был от греха подальше уволен.
1392x921, 168 Kb / Жан-Клод Ван Дамм, Хищник, каскадёр, очки, кепка, солдат, джунгли

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