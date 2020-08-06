ещё! выкл. сиськи
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06.08.2020 05:51 | тексты от kikos | комментарии: 17  ↓ 
Когда жена беременеет, все близкие гладят ее по животу и говорят: "Поздравляю!"
И никто не гладит тебя по яйцам и не говорит: "Молодец!"
комментарии
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Damsel | 06.08.2020 10:47
гладят не маму, а находящегося в ней ребёнка. с этого момента частенько для некоторых, особенно бабушек и дедушек, родители свежего человечка и по совместительству их собственные дети вдруг из категории личностей переходят в вынашивающий и обслуживающий персонал малыша
Polina | 06.08.2020 13:14
там ребенок чувствует прикосновения. да и труднее всего матери: ей вынашивать ведь, роды, потом отходить от беременности и родов с разными последствиями для здоровья, выкармливать малыша, не спать, растить его, вот к матери и внимания побольше, и поздравлений и прикосновений
kikos | 06.08.2020 13:37
Polina (13:14), а зачем тогда рожать, если всё так плохо??
Polina | 06.08.2020 13:48
kikos (13:37), чтобы дать тебе жизнь, род человечий продолжить, и чтобы было кого любить (хотя на это, к большому горю для ребенка, не все матери-отцы способны, в их случае лучше бы не рожали, гораздо ответственнее поступили бы)
Polina | 06.08.2020 14:00
kikos (13:37), и да, не плохо, а тяжело! нет ничего плохого в том, чтобы дать жизнь кому-то, но это очень тяжело
kikos | 06.08.2020 14:27
Polina (14:00), зачем такие жертвы?
Polina | 06.08.2020 15:10
kikos (14:27), я же объяснила тебе уже, двумя комментами выше
kikos | 06.08.2020 15:50
Polina (15:10), ты должна думать о себе... Эгоизм форева.
. | 06.08.2020 16:15
Damsel (10:47), Polina (13:14), это вы сейчас на серьёзных щах обсуждает "шутейку за триста"?
Damsel | 06.08.2020 16:17
. (16:15), да )
. | 06.08.2020 16:57
Damsel (16:17), ну ок )
Polina | 06.08.2020 17:29
kikos (15:50), как бы я могла думать вообще, если бы одна из женщин меня однажды не родила?)
. (16:15), вай нот? сидим себе да и рассуждаем о бытие-житие, то пошутим, то всерьез )
Polina | 06.08.2020 17:31
kikos (15:50), если бы не мой эгоизм, я бы не надумала родить себе любимых и вовсю меня и моего мужа любящих детей
kikos | 06.08.2020 18:16
Polina (17:31), рожать детей это издержки прошлого.... ты должна беречь фигуру.
Damsel | 06.08.2020 18:26
kikos (18:16), ничего с фигурой не случается при должном внимании женщины к себе самой
Polina | 06.08.2020 18:51
kikos (18:16), а она у меня и так хорошая. многие женщины родив не портятся фигурой и многие не рожавшие выглядят плохо
maxi_funy | 06.08.2020 23:18
Подходят все к мужику и гладят яйца. "О, молодец". Норм ситуация прям. Все родственники и не только.
На крещение тоже надо что-то замутить
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