ещё! выкл. сиськи
« supershmel: @Nick7rus, она родимая »
07.08.2020 08:33 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
Мойше пришел домой в 4 утра. Сара лежит и делает вид, что спит.
Мойше берет стул, садится перед Сарой и наблюдает. 10 минут, 15, 20…
Сара не выдерживает:
— Что ты делаешь?
— Хочу сидеть в первом ряду, когда КОНЦЕРТ начнется!!!
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