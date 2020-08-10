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10.08.2020 19:21 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Кратер оставшийся после подземного ядерного взрыва «Sedan», 1960–е годы, Невада

Самый большой искусственный кратер в США. Взрыв проводился в рамках операции «Лемех» — программы для изучения использования ядерного оружия для добычи полезных ископаемых, образования воронок и других мирных целей.

6 июля 1962 года, взрывное устройство было опущено в пробуренную на глубину 194 м скважину. Взрыв имел мощность, эквивалентную 104 килотонн тротила, и поднял купол земли в 90 м над пустыней. При этом было выброшено более чем 11 миллионов тонн грунта. В результате взрыва образовался кратер глубиной 100 м и диаметром около 390 м.
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